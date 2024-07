Täter finanzierte Drogensucht Urteil nach Raubüberfall auf Bonner Juweliergeschäft

Bonn · Ein 30-jähriger Kölner hatte im Oktober 2023 einen Juwelier in der Poststraße in Bonn überfallen, weil er Geld für Kokain brauchte. Damit war seine kriminelle Karriere aber noch nicht beendet. In Bonn wurde nun ein erstes Urteil gefällt.

15.07.2024 , 20:56 Uhr

Am Bonner Landgericht ist ein Juwelenräuber zu zweineinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Leif Kubik