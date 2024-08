Todesangst und Demütigung Nächstes Urteil nach Raubüberfall auf ehemalige Rechtsanwältin

Drei Jahre liegt der besonders grausame Raubüberfall bereits zurück: Als eine ehemalige Rechtsanwältin gegen 4 Uhr morgens aus dem Schlaf geweckt wurde, war sie von vier schwarz Vermummten eingekreist. Eine junge Frau hielt ihr ein Messer an die Kehle und forderte die 88-Jährige barsch auf, ihnen den Safe im Keller zu öffnen. So musste die hochbetagte Frau barfuß und im Nachthemd den Verbrechern den Weg zeigen, immer von dem Messer bedroht. In der Aufregung gab sie drei mal eine falsche Zahlenkombination ein: In ihrer Todesangst, so hatte die Zeugin es dem Gericht erzählt, glaubte sie, ihre „Kinder würden sie erstochen im Keller finden“.