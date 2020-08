Angriff auf dem Straßenstrich : 39-Jähriger wird nach Messerattacke zu fünf Jahren verurteilt

Bonn Ein 39-Jähriger hat im vergangenen Jahr einen Rentner auf dem Straßenstrich mit einem Messer attackiert. Jetzt ist er zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Im Vorfeld hatte das Opfer für Verwirrung gesorgt.

Am 10. November vergangenen Jahres stritt das Paar sich offenbar erneut über dieses Thema, während die beiden in der Gegend um den Probsthof unterwegs waren. Als die Frau in den Wagen des Rentners stieg, folgte der eifersüchtige Partner dem Geländewagen. Das abgestellte Fahrzeug fand er aber erst, nachdem die Frau bereits mit ihrer Dienstleistung begonnen hatte. Nach einigem Hin und Her schnappte der Angeklagte sich ein Schweizer Taschenmesser, das er bei sich trug, und stach auf den verhinderten Freier ein. Das Opfer erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.