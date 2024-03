Mann stellte sich zu ihm unter die Dusche Urteil wegen sexuellen Missbrauchs eines Jungen im Römerbad

Vor dem Bonner Landgericht ist am Donnerstagvormittag ein 44-jähriger Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs sowie Besitzes von kinderpornografischem Material zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Der Mann hatte im vergangenen Sommer einen damals elfjährigen Jungen unter der Dusche des Römerbades intim berührt. Nach seiner Festnahme fanden Polizeibeamte zudem zwölf Dateien mit kinderpornografischem Material auf dem Handy des Badegastes. Was in dem Verurteilten vorging, während das Urteil verlesen wurde, ließ sich der Mann nicht ansehen. Mit unbewegter Miene verfolgte er die Begründung der Vorsitzenden Richterin Johanna Wieland.