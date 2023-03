Bonner feiern mit Delegation aus Partnerstadt Buchara Usbekische Klänge im Alten Rathaus

Zu den Projekten der Städtepartnerschaft gehört zum Beispiel ein von der EU gefördertes Schulprojekt zwischen der Emilie-Heyermann-Realschule in Poppelsdorf und der Schule Nr. 4 in Buchara zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien. Aktuell wird eine weitere Schulpartnerschaft zaufgebaut: zwischen der Schule Nr. 1 in Buchara und der Ludwig-Richter-Grundschule Duisdorf.