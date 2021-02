Einzelhandel und Corona : So blicken Floristen in Bonn auf den Valentinstag

So blicken Floristen in Bonn auf den Valentinstag

Bonn Normalerweise ist der Valentinstag ein guter Tag für Blumenhändler. Nur nicht, wenn er auf einen Sonntag fällt. Warum das so ist und wie das Kaufverhalten sich im Lockdown verändert hat, erzählen Bonner Floristen.

Seit die Geschäfte zu haben, fehlt dem Blumenhändler Peter Bosse die Laufkundschaft. Seit 45 Jahren steht er mit seiner bunten Ware neben dem ehemaligen Karstadt-Gebäude. Nur ein Drittel der normalen Kundenmenge kommt nun an seinen Stand und wenn es so kalt ist wie in den vergangenen Tagen, kommt nicht einmal dieser Anteil, erzählt der holländische Händler. In den zentrumsnahen Stadtteilen sieht die Situation ein wenig anders aus: Hier halten die Nachbarn treu zu ihren Floristen und freuen sich darüber, wenigstens noch Blumen kaufen zu dürfen. Vom Valentinstag versprechen sich die Blumenverkäufer aber alle kein großes Geschäft.