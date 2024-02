Zum Valentinstag Welche Blumen bei Bonner Floristen hoch im Kurs stehen

Von den roten Rosen gebe es in „der Blüte“ aus aktuellem Anlass deutlich mehr als an anderen Tagen. „Und sie sind am Valentinstag aufgrund der hohen Nachfrage auch teurer“, erklärt die Inhaberin. So zahlen Verliebte zum Festtag im Schnitt 20 bis 30 Prozent mehr. Besonders hochwertige Exemplare können sogar mit einem Aufpreis von bis zu 50 Prozent daherkommen, sagt Scheidtweiler. Eine einzelne Rose würde daher am Valentinstag für acht statt viereinhalb Euro verkauft werden. Wie tief die Liebenden generell in die Taschen greifen, sei sehr individuell. Die Spannweite reiche von fünf bis 150 Euro.