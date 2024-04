Sport, Gastro, Touren Tipps für Ausflüge am Vatertag in Bonn und der Region

Für die meisten Männer gehören Grillen und Vatertag zusammen wie Pech und Schwefel. Eine Studie des Instituts für Demoskopie ergab, dass für 40 Prozent der befragten Männer Grillen den Vatertag perfekt mache. In Bonn und der Region ist an vielen Stellen das Grillen auf öffentlichen Flächen möglich. Zum Beispiel auf allen öffentlichen Grünflächen in Bonn, wobei Plätze oder Straßen nicht gemeint sind, teilt das Presseamt der Stadt mit. Auch am Rheinufer darf jeder grillen, der geeignete Geräte wie einen Holzkohlegrill verwendet und ausreichend Abstand zum Boden einhält - was besonders wichtig für die Einweggrills ist, die nicht auf Wiesen gestellt werden dürfen. Wer in Bonn im Freien grillt, sollte sich dabei an bestimmte Regeln halten.