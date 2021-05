Vatertag in Bonn und der Region : Polizei und Ordnungsamt melden nur wenige Corona-Verstöße

Am Beueler Rheinufer mussten Polizei und Ordnungsamt einschreiten, weil sich zu viele Menschen auf zu engem Raum aufhielten. Foto: Thomas Heinemann

Bonn/Region Zahlreiche Rad- und Wandertouren finden normalerweise in Bonn und der Region am Vatertag statt. Polizei und Ordnungsamt kontrollierten deshalb die Einhaltung der Corona-Maßnahmen - mit einem erfreulichen Ergebnis.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel und Jonas Dirker

In Bonn und der Region ist der traditionell mit vielen Ausflügen und Feiern verbundene Vatertag vergleichsweise ruhig abgelaufen. Polizei und Ordnungsämter zeigten sich zufrieden mit dem Verhalten der Bevölkerung.

Ordnungsamt schreitet beim „blauen Affen“ ein

Lediglich einen größeren Einsatz verzeichneten Polizei und Ordnungsamt, als sich am Nachmittag zahlreiche Personen am Beueler Rheinufer auf zu engem Raum versammelten. Etwa 150 Menschen hatten sich es sich auf Decken oder Gartenstühlen in teilweise größeren Gruppen ohne ausreichend Abstand oder Schutzmasken auf der Grünfläche nahe dem Biergarten „Zum blauen Affen“ bequem gemacht. Gemeinsam mit zahlreichen Radfahrern und Fußgängern blieb so kaum die Möglichkeit ausreichend Abstand zu halten. Ordnungsamt und Polizeikräfte schritten ein.

Auch die polizeiliche Leitstelle in Siegburg zeigte sich zufrieden. Größere Zusammenkünfte von Menschen die sich nicht an die Corona-Maßnahmen hielten wurden nicht gemeldet. Auch im Hinblick auf das islamische Zuckerfest, welches jährlich zum Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert wird, wurden der Polizei zufolge keinerlei Verstöße gemeldet.

Rheinbacher Ordnungsamt kontrollierte Ausflugspunkte

Ausgesprochen ruhig verlief der Vatertag auch aus Sicht des Rheinbacher Ordnungsamtes. Daniel Stöcker und Anke Gürtler, beides Mitarbeiter des Ordnungsamtes, hatten am Nachmittag zahlreiche bekannte Ausflugspunkte kontrolliert. So die Grillhütte am Beuelskopf nahe Merzbach, den Wanderparkplatz bei Hilberath und den Grillplatz bei Flerzheim. Verstöße gegen die Corona-Auflagen konnten die beiden dabei erfreulicherweise nicht feststellen. Auf wenn die Bundesnotbremse am Vatertag nicht mehr in Kraft war, galt beispielsweise, dass sich im Freien nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten treffen durften. Der Einfachheit halber kontrollierte das Ordnungsamt am Vatertag allerdings nur Menschenansammlungen über fünf Personen. Besonderheit dabei war: „Geimpfte und Genese zählen nicht mit bei der Gruppengröße“, so erklärt es Stöcker. Voraussetzung sei allerdings, dass etwa der Geimpfte einen Impfpass mit Lichtbildausweis beziehungsweise einen Nachweis vom Impfzentrum vorlegen könne.

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel zurück

weiter