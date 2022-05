Basecamp und Co. : Immer mehr Anbieter von veganem Essen in Bonn

Henrik Röminger (rechts) reicht Michael Schlößer, Inhaber des Basecamps, ein veganes Gericht aus seinem neuen Imbiss auf dem Gelände des Hostels. Foto: Sofia Grillo

Dottendorf Vegan breitet sich aus - auch in Bonn. Nun gibt es einen neuen Imbiss am Basecamp. Doch auch an anderen Orten in Bonn gibt es immer mehr Angebote für veganes Essen.