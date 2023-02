Schwer verletzt : E-Scooter-Fahrer fährt Fußgänger am Venusberg an und flüchtet

E-Scooter-Fahrer fährt Fußgänger am Venusberg an und flüchtet

Bonn Ein E-Scooter-Fahrer hat am Mittwochabend einen 24-jährigen Fußgänger am Venusberg angefahren und ist vom Unfallort geflüchtet. Der Fußgänger wurde dabei verletzt, die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr hat ein E-Scooter-Fahrer einen 24-jährigen Fußgänger in Bonn auf einem Waldweg am Venusberg angefahren und schwer verletzt. Danach sei der Fahrer ohne anzuhalten vom Unfallort geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.