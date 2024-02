Rhein nur noch teilweise in Flammen Veranstalter planen erstmals Kombination aus Feuerwerk und Drohnen-Show

Was man aber durchaus als revolutionär bezeichnen kann, ist das Herzstück der Veranstaltung: So wird es erstmals eine Kombination aus einem klassischen Feuerwerk und einer Drohnen-Show geben. „Das Feuerwerk wird circa 15 Minuten dauern und wurde als Beitrag zum Umweltschutz sowie zur signifikanten Reduzierung der Lärmemissionen verkürzt“, sagt Fugenzi. Dafür würden aber eine Viertelstunde lang 300 Drohnen durch die Luft fliegen. „Beide Showelemente werden sich teilweise sogar überschneiden. Somit bieten wir den Besucherinnen und Besuchern in jedem Fall eine mindestens genauso lange Showdauer, die gegebenenfalls sogar länger als das frühere reine Feuerwerk, das 17 Minuten dauerte, sein wird.“ Der Abschussplatz am See bleibt jedoch gleich. „Selbstverständlich wird das Feuerwerk gespiegelt, sodass sowohl die Zuschauer auf dem Rhein als auch in der Rheinaue diese atemberaubende Kombination uneingeschränkt genießen können“, so Fugenzi. Also auch vom anderen Rheinufer aus wird man einen guten Blick haben.