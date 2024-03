Kommentar zur rechtlichen Würdigung von Catcalling Verbale sexuelle Belästigung ist mehr als nur eine Beleidigung

Über die Hälfte aller Frauen sind Studien zufolge von sexueller Belästigung betroffen. Laut dem Bundesamt für Familie sind es sogar zwei von drei Frauen in Deutschland. Jede Dritte hat sexuelle und/oder körperlicher Gewalt erlebt. In den meisten Fällen geht diese dabei von Männern aus. Kein Wunder also, dass auch ich bereits erlebt habe, wie Frauen nachts den Gehweg gewechselt haben, als ich ihnen entgegenkam. Mich überfordert das. Am liebsten würde ich ihnen hinterherrufen, dass es mir Leid tut, dass man sich vor mir ja nicht fürchten muss. Trotzdem ist da dieses Gefühl von „ich gehöre dazu“, zu einer Gruppe, die Angst auslöst, die verletzt, die für immer andauernde Trauma-Erlebnisse verantwortlich ist – vielmehr dieses Gefühl, „ich könnte als so jemand wahrgenommen werden“. Es macht mir Angst und es nimmt mir einen Teil meiner Freiheit. Vor allem aber, macht es mich wütend.