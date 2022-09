Bergung am Hauptbahnhof : Verborgene Bonner Stadtbahn aus Schacht gezogen

Schatz aus der Unterwelt: Die alte Duewag-Bahn haben die Stadtwerke kürzlich geborgen. Betriebsstellleiter Bernt Junker sagt, die Bahn war bis 1993 im Einsatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Drei Jahrzehnte war eine Stadtbahn der SWB in einem Blindschacht verborgen. Nun hat der Verkehrsbetrieb sie während der Stellwerksumstellung an die Oberfläche gezogen. Was mit dem Fahrzeug passiert, ist noch nicht entschieden.