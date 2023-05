Energiekosten, Verträge, Betrug Verbraucherzentrale in Bonn berät Bürger bei vielen Problemen

Aber das Hauptthema 2022 war die Energiekrise, und ist es auch noch in 2023. Um den vielen Fragen und Beratungswünschen nachzukommen, boten die Verbraucherschützer Vorträge und Workshops an. „Wir waren damit in den Quartieren, in Kirchengemeinden und online“, sagt Stephan Herpertz, der seit über elf Jahren Energieberater für den Verbraucherschutz ist. Insgesamt habe er 112 Veranstaltungen mit weit über 4000 Teilnehmern durchgeführt, das seien doppelt so viele wie sonst. „Solarstrom, Wärmepumpen, Heizungstausch, Strom sparen und energetische Beratungen waren dabei die Hauptthemen“, sagt Herpertz. „Es ist wichtig, im Einzelfall alles zu beachten: die Nutzer, die Anlagetechnik und die Gebäudehülle.“