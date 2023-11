Warnstreiks in NRW Beschäftigte der Uniklinik Bonn streiken am Donnerstag

Am Mittwoch streikten die Beschäftigten an den Unikliniken in Essen, Köln und Münster sowie bei verschiedenen Behörden, etwa bei der Kölner Staatsanwaltschaft. An der Düsseldorfer Universität und Uniklinik sowie der Bielefelder Uni gab es am Dienstag ebenfalls Arbeitsniederlegungen.