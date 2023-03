Gesundheitswesen : Kliniken in Bonn und Siegburg vom Verdi-Warnstreik betroffen

Kliniken in Bonn und Siegburg vom Verdi-Warnstreik betroffen

In Bonn und Siegburg schließen sich Klinik-Beschäftigte dem Warnstreik an. Foto: dpa/Paul Zinken

Bonn/Siegburg Für Dienstag und Mittwoch sind Warnstreiks im Gesundheitswesen angekündigt. In Bonn ruft die Gewerkschaft Verdi mehrere Einrichtungen zum Streik auf – und die Beteiligung soll verhältnismäßig hoch ausfallen.

Für Dienstag und Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks im Gesundheitswesen aufgerufen. In Bonn betrifft das mehrere Einrichtungen: die LVR-Klinik Bonn sowie kommunale Kitas und Studierendenwerke. Auch Beschäftigte des Helios Klinikums in Siegburg beteiligen sich am Streik.