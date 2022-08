Gelebte Integration in Bonn : Verein Brücke-Krücke feiert 40. Geburtstag nach

Bonn Vielfalt wird beim Verein Brücke-Krücke großgeschrieben. Das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung gibt es nun seit mehr als 40 Jahren – Zeit für eine Jubiläumsparty.

Eine bunt gemischte Jugendgruppe aus Bonn feiert Geburtstag – nämlich der Verein Brücke-Krücke. Eigentlich geht es um den 40. Jahrestag, der wegen der Pandemie nun ein Jahr später nachgeholt wird. 40+1 heißt es also am Samstag, 27. August, im Campanile, Adolfstraße 77a. Die Jubiläumsparty beginnt um 14 Uhr mit einem Empfang, ab 16 Uhr wird Messe gefeiert.

Der Name ist Programm: Es soll eine Brücke geschlagen werden und somit ist das größte Anliegen der Gruppe – wie auch im Logo verdeutlicht –, die Schlucht zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu überwinden. Heute besteht eine Truppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 27 Jahren aus allen sozialen Milieus. „Für die meisten bleibt die Verbindung zur Gruppe lebenslang bestehen, daher engagieren sich auch ältere Mitglieder über das eigentliche Gruppenalter hinaus, und es gibt bereits die dritte Generation“, so Schwarzbach.

So erzählt Julius, dessen Eltern sich im Verein kennengelernt haben, er habe von klein auf keine Berührungsängste gehabt, weil er mit Brücke-Krücke aufgewachsen ist: „Als wir klein waren, wurden keine Buggys zu den Ausflügen mitgenommen, sondern wenn wir müde wurden, haben wir bei den Rollstuhlfahrern auf dem Schoß gesessen, um uns auszuruhen“, sagt er. Wer sich für wen und was zuständig fühlt, das ergibt sich von selbst. „Für niemanden gibt es einen pflegerischen Aspekt, ich helfe nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Freundschaft“, sagt Julius. So erklärt Marie, die das erste Mal mit 14 Jahren auf einer Sommerfahrt dabei gewesen ist, ihr eigenes Hineinwachsen in eine Selbstverständlichkeit. „Deshalb haben Begrifflichkeiten bei uns auch keine Bedeutung, weil sie keine Rolle im Umgang miteinander spielen.“