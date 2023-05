Sport in der Stadt Verein plant Kletterwand an der Bonner Müllverwertungsanlage

Der professionellen Kletterleidenschaft in Bonn nachzugehen, ist aufgrund der fehlenden Trainingsmöglichkeiten gar nicht mal so leicht. Zwar gibt es zwei Boulderhallen in Beuel und Dransdorf sowie einen Kletterturm in Bad Godesberg. Ansonsten sieht es laut dem Deutschen Alpenverein (DAV) der Sektion Bonn aber dürftig aus. Der Verein will das jetzt in Kopperation mit der Müllverwertungsanlage (MVA) im Rahmen des Transformationsprozesses „BonNova“ ändern. An der Außenwand der MVA soll eine Kletterwand entstehen. Das Projekt „BonNova“ soll laut den Stadtwerken Bonn (SWB) zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen. Der Gedanke ist, Menschen im Rahmen ihrer Freitzeit mit dem Thema Müllverwertung in Kontakt zu bringen.