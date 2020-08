Verwaltung will Vorschläge prüfen : Verein schlägt Standorte für Taubenhaus in Bonn vor

Bonn Der Verein „Tierschutz Bonn und Umgebung“ hat Standort-Vorschläge zur Aufstellung eines Taubenhauses gemacht. Die Verwaltung will Standorte in der Bonner Innenstadt nun prüfen.

Das Thema Taubenhaus wird die Bonner Kommunalpolitik demnächst weiter beschäftigen. Die Stadtverwaltung hatte zuletzt dargelegt, dass die Suche nach einem geeigneten Innenstadt-Standort für einen Taubenschlag bislang keinen Erfolg hatte, weil die Eigentümer möglicher Gebäude an einer Beherbergung der Anlage kein Interesse gezeigt hätten. Mit der Einrichtung eines Taubenhauses soll die Population der Tiere eingedämmt werden. Dies gelingt, indem man die Tauben in den Behausungen brüten lässt und ihre Eier zur Täuschung gegen Gips­eier austauscht, welche die Vögel in irriger Annahme dann weiterbrüten. In Bad Godesberg wird das an den Kammerspielen seit Jahren praktiziert.