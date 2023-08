Schautafeln im Stadthaus Verein weist Kritik an Bonner Israel-Ausstellung zurück

Die Palästinensische Gemeinde Bonn protestiert gegen die Wanderausstellung „1948“, die bis zum 1. September im Stadthaus zu sehen ist. Der Verein wirft den Machern vor, die „Vertreibung der Palästinenser“ aus dem heutigen Israel zu leugnen und ihr „Existenzrecht in Palästina“ zu bestreiten. In einem Brief an Oberbürgermeisterin Katja Dörner fordert die Gemeinde Korrekturen an der Ausstellung.