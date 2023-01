Handtaschendiebstahl : Verfolgungsjagd in Bahnhofsnähe

Seniorin wurde 1700 Euro Rente gestohlen : An Bonner Friedhöfen häufen sich Auto-Aufbrüche Am Bonner Nordfriedhof wurde einer 72-Jährigen ihre Monatsrente in Höhe von 1700 Euro aus dem Auto gestohlen. Laut Polizei häufen sich dort in letzter Zeit die Pkw-Aufbrüche.