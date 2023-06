Bonn gegen Alt-OB und ehemaligen Stadtdirektor Rat stimmt Einigung im WCCB-Bauskandal zu

Der Schadensersatzprozess im Bonner WCCB-Bauskandal ist beendet. Der Stadtrat hat am Dienstagabend im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung mehrheitlich einem Vergleich zwischen der Stadt auf der einen und der ehemaligen Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann und Ex-Stadtdirektor Arno Hübner auf der anderen Seite zugestimmt. Es ging in den Verfahren um Schadenseratzansprüche der Stadt gegenüber ihren beiden früheren Bediensteten. Den Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hatte der zuständige Richter auf Eis gelegt. In einem außergerichtlichen Güterichterverfahren näherten sich die Seiten hinter verschlossenen Türen an.