Übersicht über Termine Verkaufsoffene Sonntage in Bonn und der Region 2023

Während des Nikolausmarktes in Bad Godesberg (24. November bis 23. Dezember 2023) öffnen die Bad Godesberger Geschäfte für einen Sonntag. Am Sonntag, 3. Dezember, dürfen von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Moltkestraße bis Löbestraße, Löbestraße, Koblenzer Straße bis Am Kurpark, Am Kurpark, in der Brunnenallee, Schwertberger Straße, Burgstraße ab Schwertberger Straße, Aennchenplatz, Bonner Straße bis Moltkestraße, Plittersdorfer Straße zwischen Bonner Straße und Bahntrasse (alle Straßen beidseitig) öffnen.