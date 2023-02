Übersicht über Termine : Verkaufsoffene Sonntage in Bonn und der Region 2023

Im letzten Jahr fand unter anderem begleitend zum Stadtfest „BonnLeuchtet“ einen verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn / Region In vielen Städten und Gemeinden sind die Geschäfte zu bestimmten Anlässen auch sonntags geöffnet. In diesem Überblick haben wir die Termine für verkaufsoffnene Sonntage 2023 in Bonn und der Region gesammelt.



Welche Regelungen gibt es für verkaufsoffene Sonntage in NRW?

Verkaufsoffene Sonntage dürfen nach Paragraf sechs des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten an höchsten acht nicht aufeinanderfolgenden Sonntagen im Jahr stattfinden. An diesen Tagen, die zumeist von den Gemeinden festgelegt werden, muss zudem ein öffentliches Interesse an dem verkaufsoffenen Tag bestehen. Dieses liegt unter anderem dann vor, wenn zeitgleich ein örtliches Fest oder ein örtlicher Markt stattfindet oder der Tag zur Belebung der Innenstädte dient. Die Verkaufsstellen dürfen in diesem Fall ab 13 Uhr für fünf Stunden öffnen. Ausgenommen sind die stillen Feiertage (Volkstrauertag, Allerheiligen, Totensonntag, Karfreitag), Ostersonntag, Pfingstsonntag, der erste und zweite Weihnachtsfeiertag sowie, sofern diese Daten auf einen Sonntag fallen, der erste Mai, dritte Oktober und 24. Dezember.

Im Jahr 2022 hatten die Geschäfte in Bonn in der zweiten Jahreshälfte an sechs Sonntagen geöffnet: In Verbund mit dem Bonnfest, dem Stadtfest, der Gewerbschau in Hardtberg/Duisdorf, BonnLeuchtet, dem Bad Godesberger Nikolausmarkt und dem Bonner Weihnachtsmarkt. Vermutlich werden einige verkaufsoffenen Sonntage auch im Jahr 2023 um diese Ereignisse herumgelegt.

Verkaufsoffene Sonntage 2023: Diese Termine stehen bereits fest

Verkaufsoffene Sonntage in Brühl:

26. März 2023 (in Verbindung mit dem Frühlingsmarkt in der Innenstadt)

29. Oktober 2023 (in Verbindung mit dem Hubertusmarkt in der Innenstadt)

Verkaufsoffene Sonntage in der Kölner Innenstadt

11. Juni 2023 (in Verbindung mit dem SüdstadtFest)

3. September 2023 (in Verbindung mit dem Nachbarschaftsfest in der Kölner Südstadt)

17. September 2023 (in Verbindung mit dem Straßenfest „Dä Längste Desch vun Kölle“ im Severinsviertel)

8. Oktober 2023 (in Verbindung mit der Lebensmittelmesse Anuga)

3. Dezember 2023 (in Verbindung mit dem Kölner Weihnachtsmarkt)

Verkaufsoffene Sonntage in Köln-Deutz

8. August 2023 (in Verbindung mit dem Familien- und Stadtteilfest in Deutz)