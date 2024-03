Übersicht über Termine Verkaufsoffene Sonntage in Bonn und der Region 2024

Verkaufsoffene Sonntage dürfen nach Paragraf sechs des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten an höchsten acht nicht aufeinanderfolgenden Sonntagen im Jahr stattfinden. An diesen Tagen, die zumeist von den Gemeinden festgelegt werden, muss zudem ein öffentliches Interesse an dem verkaufsoffenen Tag bestehen. Dieses liegt unter anderem dann vor, wenn zeitgleich ein örtliches Fest oder ein örtlicher Markt stattfindet oder der Tag zur Belebung der Innenstädte dient. Die Verkaufsstellen dürfen in diesem Fall ab 13 Uhr für fünf Stunden öffnen. Ausgenommen sind die stillen Feiertage (Volkstrauertag, Allerheiligen, Totensonntag, Karfreitag), Ostersonntag, Pfingstsonntag, der erste und zweite Weihnachtsfeiertag sowie, sofern diese Daten auf einen Sonntag fallen, der erste Mai, dritte Oktober und 24. Dezember.