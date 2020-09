Im September und November : Stadt Bonn beschließt zwei verkaufsoffene Sonntage

Bonn Im September und im November wird es jeweils einen verkaufsoffenen Sonntag in Bonn geben. Das teilte die Stadt mit. Grund für den Beschluss sind geplante Veranstaltungen in der Innenstadt.

Zwei verkaufsoffene Sonntage wird es im kommenden September und November in Bonn geben. Zu dieser Entscheidung gelangte der Stadtrat am Dienstag und beschloss die notwendigen Verordnungen, wie die Stadt mitteilte. Öffnen dürfen die Geschäfte dem Beschluss nach am 27. September sowie am 8. November jeweils zwischen 13 und 18 Uhr.