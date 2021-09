„Beethoven-Rallye“ : Verkaufsoffener Sonntag im Oktober in Bonn

Ein verkaufsoffener Sonntag 2020 in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Geschäfte in der Bonner Innenstadt laden am 10. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Parallel dazu findet eine „Beethoven-Rallye“ statt, wie die Stadt Bonn am Dienstag mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein verkaufsoffener Sonntag und eine „Beethoven-Rallye“ organisiert von City-Marketing Bonn sollen Besucher am 10. Oktober in die Bonner Innenstadt locken. Ein Hygienekonzept des Veranstalters ist von der Stadt genehmigt worden.

Auf fünf Plätzen in der Bonner Innenstadt wird es verschiedenen Attraktionen zum Thema Beethoven geben, dazu sollen Fußgänger-Rallyes durch die gesamte Innenstadt die Teilnehmenden zu verschiedenen Stationen rund um Ludwig van Beethoven und auch zu diversen Geschäften führen. Die Geschäfte werden an dem Tag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen für einen verkaufsoffenen Sonntag öffnen.

Veranstaltung „deutlich kleiner“ als sonst

Auf dem Münsterplatz, dem Friedensplatz und dem Marktplatz sind zudem Ausstellungen und gastronomische Angebote geplant. Dennoch wird die Veranstaltung, früher auch als „Bonn-Fest“ bekannt, nach Angaben der Stadt Bonn deutlich kleiner ausfallen als bisherige verkaufsoffene Sonntage in Bonn.

(ga)