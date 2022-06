Anlässlich des Bonn-Festes : Am 2. Oktober ist verkaufsoffener Sonntag in der Bonner Innenstadt

Am Sonntag, 2. Oktober, öffnen die Geschäfte. Foto: Sofia Grillo

Bonn Anlässlich des Bonn-Festes am 2. Oktober dürfen an dem Sonntag die Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen.



Wie die Stadt Bonn am Freitag mitteilt, hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, am 2. Oktober anlässlich des Bonn-Festes einen verkaufsoffenen Sonntag zu genehmigen. Öffnen dürfen Geschäfte im Gebiet, das von folgenden Straßen begrenzt wird: Belderberg, Franziskanerstraße, An der Schlosskirche, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße und Bertha-von-Suttner-Platz.

Das Bonn-Fest wird vom Verein „city-marketing“ veranstaltet. Auf zwei Bühnen gibt es ein Programm aus Musik, Tanz und Shows. Zudem werden Ausstellungen, Infostände, Marktbuden und Mitmachaktionen in der Innenstadt zu finden sein.

(ga)