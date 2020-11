Demo von Extinction Rebellion in Bonn : Demonstranten wollen am Samstag B9 am Koblenzer Tor blockieren

Immer wieder halten Mitglieder von Extinction Rebellion Bonn Autofahrer am Koblenzer Tor auf, um für eine autofreie Innenstadt zu werben. Foto: Stefan Knopp

Bonn Die Bewegung Extinction Rebellion will am Samstag die B9 am Koblenzer Tor blockieren. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.



Die Bewegung Extinction Rebellion demonstriert am kommenden Samstag, 7. November, zum Thema „Verkehrswende“ erneut in der Bonner Innenstadt. Der Veranstalter rechnet laut Polizei mit rund 30 Teilnehmern.

Die Demonstranten starten gegen 12 Uhr am Marktplatz und gehen dann zur Ampelanlage am Koblenzer Tor. Dort sind bis 14 Uhr Blockadeaktionen geplant, bei denen die Teilnehmer die Fahrbahnen beider Richtungen jeweils für eine kurze Zeit betreten, um so auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Es wird zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

(ga)