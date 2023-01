Verkehr in Bonn​: Reuterstraße wird vorerst keine Baustelle

Bonn Die Stadt Bonn verschiebt die Kanalsanierung der Reuterstraße wegen der Sperrung der A 59 im Sommer. Im August folgt ein langwieriger Umbau des Endenicher Eis – mit erwartbaren Folgen.

Bei der Vielzahl der anstehenden Baustellen in Bonn – in der Stadt und auf der Autobahn – kommt es immer wieder zu Änderungen. Nun verschiebt die Stadt die Kanalsanierung in der Reuterstraße . Ursprünglich sollte es da Anfang dieses Jahres losgehen. Und zwar an der Autobahnanschlussstelle Poppelsdorf.

Die voraussichtliche Dauer der Kanalsanierung in der Reuterstraße ist mit neun Monaten veranschlagt und würde bei einem Baubeginn in den kommenden Wochen in die Sommerferien und damit in die Zeit der kompletten A 59-Sperrung fallen. Statt der Kanalsanierung in der Reuterstraße wird das Tiefbauamt ab Mitte des Jahres mit der Kanalerneuerung in der Sternenburgstraße zwischen Kirschallee und Argelanderstraße beginnen. Über die Details wird die Stadt noch informieren. Im Anschluss werde dann ein neuer Termin für die Kanalsanierung in der Reuterstraße festgelegt, so Hoffmann.