DB erweitert Brücke bei Vilich Verkehrschaos wegen Vollsperrung der A 59 befürchtet

Die Baustellenlage: Die Stadt Bonn und die Stadtwerke haben laut Oliver Neitzel, Vizechef des Tiefbauamts, und Angela Franken von den SWB, die Baumaßnahmen abgestimmt, auf die während der Sommerferien nicht verzichtet werden kann. So müssen Neitzel zufolge die Arbeiten in der Bornheimer Straße und in der Sternenburgstraße aus vertraglichen Gründen unbedingt fortgeführt werden. Auch muss von Donnerstag, 22. Juni, bis Sonntag, 6. August, der Kanal in der Thomas-Mann-Straße saniert werden. Von Samstag, 24. Juni, bis Sonntag, 16. Juli, werden die SWB Schienenarbeiten in der Quantiusstraße und in der Südunterführung ausführen. Von Samstag, 1. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, werden dringend notwendige Gleisarbeiten an der Ecke Oxford-/Wilhelmstraße umgesetzt. Zwischen Bertha-von-Suttnerplatz und Hauptbahnhof wird deshalb für die Linien 61, 62 sowie 66 ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.