Mit Sperrungen in Bonn ist zu rechnen : Verkehrs- und Sicherheitskonzept für Hofgartenkonzerte noch nicht final abgestimmt

Die 19 Meter hohe Bühne steht schon seit Montag auf der Hofgartenwiese. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das finale Verkehrs- und Sicherheitskonzept für die Hofgartenkonzerte in Bonn, die am Freitag starten, liegt noch nicht vor. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit. Spätestens am Donnerstag sollten die letzten Abstimmungen erfolgen.

Zwei Tage vor dem Start der Bonner Hofgartenkonzerte am Freitag hat die Stadt das Verkehrs- und Sicherheitskonzept noch nicht veröffentlicht. „Der Veranstalter arbeitet intensiv daran, Endfassungen des Sicherheits- und Verkehrskonzeptes zu erstellen, die von allen Beteiligten mitgezeichnet werden können“, teilte Markus Schmitz aus dem Bonner Presseamt am Mittwochnachmittag mit. Nach letzten Anpassungen gehe die Stadt derzeit davon aus, dass spätestens am Donnerstag die letzten „Mitzeichnungen eingeholt werden können“.

Ein Anlieger erklärte dem GA am Montag, dass er sich bei der Stadt und weiteren Stellen über die späten Informationen zum Verkehrs- und Sicherheitskonzept beschwert habe. „Ein abschließendes Verkehrskonzept konnte bislang noch nicht vorgelegt werden, da sich dieses eng an der Baustellensituation in Bonn orientiert“, hatte die Stadt ihm in einem Schreiben am 11. August geantwortet. Eine finale Form werde „in diesen Tagen von den Veranstaltenden erarbeitet und mit den zu beteiligenden Fachämtern abgestimmt“. Auch am Montagabend teilte das Presseamt der Stadt auf Nachfrage mit, dass die Konzepte noch in der „finalen Abstimmung“ seien.

Veranstalter, Stadt und Stadtwerke Bonn gehen von einem erhöhten Verkehrsaufkommen und -beeinträchtigungen durch Sperrungen um das Konzertgelände herum aus. „Die wichtigste Info für die Besucher ist, dass sie mit dem ÖPNV anreisen sollen“, betonte Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz. Darum bat auch die Stadt.