Zum Schutz von Radfahrern : Polizei stellt 221 Verstöße bei Kontrollen in Bonn und Königswinter fest

Bonn/Königswinter Bei einer Verkehrskontrolle in Bonn und Königswinter hat die Polizei 221 Verstöße festgestellt und zahlreiche Verwarngelder erhoben. Die Bonner Beamten führen regelmäßig Kontrollen durch, um Unfälle mit Radfahrern zu reduzieren.

221 Verstöße und zahlreiche Verwarngelder sind die Bilanz der Bonner Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Bonn und Königswinter. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamten am Montag elf Örtlichkeiten im Bonner Zentrum, in Beuel, Bad Godesberg, Endenich, in der Südstadt und am Königswinterer Rheinufer überprüft. Die Bonner Polizei führt nach eigenen Angaben regelmäßig Verkehrskontrollen durch, um Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern zu minimieren.