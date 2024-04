Kontrollen in Bonn und Bornheim Polizei testet acht Autofahrer positiv auf Drogen

Insgesamt acht Menschen hat die Polizei am Dienstag bei Verkehrskontrollen in Bonn und Bornheim positiv auf Drogen getestet. Das teilte die Polizei Bonn am Mittwochvormittag mit. In der Zeit von 12 bis 20 Uhr hätten rund 35 Einsatzkräfte ungefähr 80 Fahrzeuge überprüft. Den acht Betroffenen seien Blutproben zur Beweissicherung entnommen worden. Überdies seien gegen sie entsprechende Verfahren eingeleitet worden.