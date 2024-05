Verwaltung in Bonn IHK kritisiert Verkehrspolitik und bietet Parkplätze an

Mit Sorge betrachtet die IHK-Spitze den Fachkräftemangel in vielen Branchen. Hagen: „Wir brauchen dringend eine vernünftige Willkommenskultur. Das ist in der Vergangenheit nicht optimal gelaufen.“ Der Weg ausländischer Fachkräfte in den hiesigen Arbeitsmarkt müsse schneller und einfacher werden. Eng verknüpft mit dem Thema sei das Betreuungsangebot für Kinder. „Wir brauchen ein größeres Angebot an Ganztagsschulen und eine zuverlässigere Betreuung in den Kitas“, fordert der IHK-Präsident.