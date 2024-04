Drei Verletzte Unfall auf Godesberger Allee sorgt lange Zeit für Staus

Die Godesberger Allee war nach einem Unfall mit drei Autos am Sonntagmorgen in Höhe der Kreuzung Hochkreuzallee bis in den Nachmittag hinein gesperrt. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, dauerte die Spurensicherung dort noch schätzungsweise bis kurz nach 16 Uhr an. Es kam daher bis zum Nachmittag zu längeren Staus. Parallel gab es die zusätzlichen Sperrungen wegen des laufenden Post-Marathons.