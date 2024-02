Verkehrsversuch verzögert sich Regen verhindert Markierungsarbeiten auf der Adenauerallee

Der geplante Verkehrsversuch auf der Adenauerallee kann nicht wie geplant am 23. Februar starten. Das teilte die Stadt Bonn in einer Pressemitteilung mit. Die Markierungsarbeiten hatten bereits begonnen und stadtauswärts gibt es auch schon gelbe Markierungen. Allerdings seien solche Arbeiten auch immer wetterabhängig, wie die Stadt Bonn mitteilt. Die anhaltenden Regenfälle und die nassen Straßen machen die noch ausstehenden Markierungsarbeiten von Süden/Bad Godesberg kommend in Richtung Koblenzer Tor schwierig, so die Stadtverwaltung.