Erste Markierarbeiten am Wochenende Verkehrsversuch auf der Adenauerallee in Bonn startet

Die Stadt Bonn beginnt an diesem Samstag damit, den Verkehrsversuch auf der Adenauerallee einzurichten. Nach der Vormarkierung mit dünnen Linien soll in den nächsten beiden Wochen die komplette Markierung stehen, inklusive der Baken, die Auto- und Radverkehr voneinander trennen. Radler erhalten in beide Fahrtrichtungen eine Breite von 2,70 Metern der jeweils rechten Fahrspur mit beleuchteten Baken im Abstand von fünf bis zehn Metern sowie eine durchgezogenen Markierung als Trenner. Für den Autoverkehr bleibt eine 3,50 Meter breite Fahrspur.