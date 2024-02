Diskussion zur Verkehrswende in Bonn Lobbyisten tun sich mit dem Rollentausch schwer

Der neue Vorsitzende des City-Marketings Bohnet sprach von einer „revolutionären“ Herangehensweise, mit der die Händler sich an einem Gesamtverkehrskonzept beteiligen. Wimmers forderte in seiner Funktion als ADFC-Sprecher, Autostraßen- und Radwegenetz – wo möglich – voneinander zu trennen, was gar nicht mal so weit weg sein dürfte von Billens Position. Wohl aber seine Mahnung, die Wirtschaft mit Eingriffen in den motorisierten Straßenverkehr nicht so zu drangsalieren, dass der Wirtschaftsstandort leide, die Steuereinnahmen sinken und der Weg zur Klimaneutralität nicht mehr in der geplanten Form finanzierbar wäre.