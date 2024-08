„Verknallt in einen Talahon“ Was der erste KI-generierte Charts-Hit mit Bonn zu tun hat

Eine kleine Musikrevolution mit Bonn-Bezug: Seit zwei Wochen ist der erste KI-generierte Song in den deutschen Charts. „Verknallt in einen Talahon“ vom Künstler Butterbro stieg im August auf Platz 48 ein. Der Hit, der über soziale Medien wie TikTok und Instagram bekannt wurde, stammt aus der Feder von Josua Waghubinger – er hat den Text selbst geschrieben, die Musik und die verwendete Frauenstimme sind von der KI Udio generiert. Waghubinger aka Butterbro arbeitet bei dem Bonner Software-Unternehmen Qvest Digital AG, zum Komponisten wurde er in seiner Freizeit.