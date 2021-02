Fahndung auch in Bonn : Vermisste 13-Jährige wieder angetroffen

Bonn. Die Polizei hat nach einer 13-Jähriger aus Dormagen gesucht. Es war nicht auszuschließen, dass sich das Mädchen auch in Bonn aufhalten könnte. Nun ist das Mädchen in Kerpen wieder angetroffen worden.

Die 13-Jährige aus Dormagen, die seit Donnerstag aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Dormagen vermisst wurde, ist am späten Samstagabend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Kerpen angetroffen worden. Das Mädchen wurde zurück in die Einrichtung gebracht.