Fahndung eingestellt : Vermisste 26-Jährige tot aufgefunden

Bonn Wie die Polizei Bonn am Mittwoch bekanntgab, fahndet sie nicht weiter nach einer vermissten Frau aus Bayern, die zuletzt in Bonn gesehen worden war.

Die vermisste Frau aus Amberg in Bayern, nach der die Polizei seit Montag in Bonn gesucht hat, ist tot. Das teilte die Polizei Bonn am Mittwoch mit. Die 26-Jährige wurde am Dienstag in Bergheim gefunden. Laut Polizei ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.