Polizei bittet um Hinweise : 16-Jährige aus Bonn wohlbehalten angetroffen

Bonn Seit Mittwochvormittag galt eine 16-Jährige aus Bonn als vermisst. Die Polizei bat um Hinweise. Nun ist das Mädchen wieder aufgetaucht.

Ein 16 Jahre altes Mädchen aus Bonn, die in einer Bonner Klinik in einer Wohgruppe untergebracht ist, wurde seit Mittwoch vermisst. Sie hatte die Klinik nach Angaben der Bonner Polizei am Vormittag verlassen. Am Freitag kam dann die Entwarnung: Das Mädchen wurde laut der Polizei am Morgen wohlbehalten in Hennef angetroffen.