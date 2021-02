Polizei bittet um Hinweise : 16-jährige Ronja aus Bonn wird vermisst

Bonn Die 16-jährige Ronja hat am Mittwochvormittag ihre Wohngruppe in Bonn verlassen und gilt seitdem als vermisst. Die Jugendliche könnte sich im Rhein-Sieg-Kreis aufhalten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die 16 Jahre alte Ronja, die in einer Bonner Klinik in einer Wohgruppe untergebracht ist, wird seit Mittwoch vermisst. Sie hatte die Klinik nach Angaben der Bonner Polizei am Vormittag verlassen. Anschließend hielt sie sich den bisherigen Ermittlungen zufolge kurzzeitig in Buchholz im Kreis Neuwied auf. Gegen 19 Uhr am Mittwochabend soll sie zudem im Bus nach Hennef gesehen worden sein.