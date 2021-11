Suche nach 26-Jähriger : Bonner Polizei sucht nach vermisster Mona Maria W.

Symbolfoto

Die 26-Jährige Mona Maria W. aus Amberg in Bayern wird seit Sonntag vermisst. Gesehen wurde die Frau, die auf Reisen war, zuletzt am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn. Die Polizei bittet um Hinweise.



Die Bonner Polizei sucht nach der 26-jährigen Mona Maria W. und bittet um Hinweise. Die Frau stammt aus dem bayerischen Amberg und wurde zuletzt in Bonn gesehen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Demnach befand sich die 26-Jährige vom 29. bis zum 31. Oktober auf einer Reise und besuchte Freunde in Bonn-Castell. Am Sonntagnachmittag wurde sie gegen 14 Uhr zuletzt am Bertha-von-Suttner-Platz gesehen. Sie soll sich dort von einer Gruppe getrennt und angegeben haben, aus der Stadt ins Grüne fahren zu wollen, heißt es von der Polizei. Derzeit lägen jedoch keine konkreten Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden könne, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Foto: Polizei Die Bonner Polizei sucht nach der Vermissten Mona Maria W.

