Polizei bittet um Hinweise : Lothar R. aus Bonn-Oberkassel wird vermisst

Symbolfoto Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Lothar R. wurde zuletzt am Dienstagabend in einem Seniorenheim in Bonn-Oberkassel gesehen, seitdem gilt der 81-Jährige als vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei sucht nach Lothar R. aus Bonn-Oberkassel und bittet um Hinweise. Der 81-Jährige wurde zuletzt am Dienstagabend gegen 23 Uhr im Seniorenzentrum Theresienau gesehen und gilt seitdem als vermisst. Die Polizei startete eine Suche und setzte dabei auch Mantrailerhunde ein. Die Aktion blieb bislang erfolglos. Anhaltspunkte auf den aktuellen Aufenthaltsort von Lothar R. liegen nicht vor.

Die Polizei sucht nach Lothar R. Foto: Polizei Bonn

Aufgrund der Demenzerkrankung kann eine Gefährdung oder hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. Der Vermisste ist etwa 1,75 bis 1,78 Meter groß, hat dunkle Haare, eine schmale Statur und war zuletzt dunkel gekleidet.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Bonner Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 zu melden.

(ga)