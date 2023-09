Einsatz in Tannenbusch Verschwundene Pakete führen zu Wohnungsdurchsuchungen

Die Deutsche Post hat mehrere verschwundene Pakete in Bonn geortet und die Polizei zur Hilfe gerufen. Am Mittwochabend durchsuchten die Beamten dann mehrere Wohnungen im Stadtteil Tannenbusch. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte noch mehr Pakete. Die Polizei teilt mit, dass in diesem Zusammenhang nun gegen drei Männer ermittelt wird.