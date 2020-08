Kameras auf dem Marktplatz : Produktionsfirma hat versteckte Aufnahmen in Bonn gemacht

Am 11. August drehte die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ in der Bonner Innenstadt. (Symbolbild). Foto: obs/Wolfgang Breiteneicher

Bonn Mitte August hingen am Marktplatz in Bonn mehrere Kameras. Die Produktionsfirma HitchOn, die unter anderem für „Verstehen Sie Spaß?“ produziert, hatte dort Szenen gedreht. Das Ergebnis gibt es allerdings erst später in diesem Jahr zu sehen.



Von Tamara Wegbahn

Auf dem Bonner Marktplatz sind am 11. August Aufnahmen mit versteckten Kameras gemacht worden. Wie die Produktionsfirma HitchOn GmbH auf GA-Anfrage bestätigte, hat sie mehrere Szenen auf dem Platz aufgenommen. Die versteckten Kameras wurden dafür rund um den Marktplatz an verschiedenen Positionen angebracht.

Wie die Produktionsfirma mitteilte, soll das Projekt im Oktober veröffentlicht werden. Die Firma machte allerdings keine Angaben dazu, worum es sich bei den Szenen genau handle. Sie machte auch keine Angaben dazu, für welches Format die Szenen produziert wurden.