Versteckte Kameras am Marktplatz : Produktionsfirma von „Verstehen Sie Spaß?“ hat in Bonn gedreht

Am 11. August drehte die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ in der Bonner Innenstadt. (Symbolbild). Foto: obs/Wolfgang Breiteneicher

Bonn Mitte August hingen am Marktplatz in Bonn mehrere Kameras. Die Produktionsfirma der Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ hatte dort Szenen gedreht. Das Ergebnis gibt es allerdings erst später in diesem Jahr zu sehen.



Wie GA-Recherchen ergaben, hat eine Produktionsteam am 11. August für die Comedy-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ in der Bonner Innenstadt gedreht. Mit versteckten Kameras, die rund um den Marktplatz an verschiedenen Positionen angebracht waren, hatte die Produktionsfirma HitchOn GmbH mehrere Szenen aufgenommen. Das teilte die Firma auf GA-Anfrage mit. Für welches Internet-Format diese gedreht wurden, ist bisher allerdings nicht bekannt.